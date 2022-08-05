Григорий Азарёнок позвонил Светлане Тихановской и задал вопрос о деньгах

Белорусский журналист Григорий Азарёнок провёл разговор со Светланой Тихановской и задал ей вопросы о деньгах.

В пятницу, 5 августа 2022 года, белорусский телеведущий Григорий Азарёнок в своём Telegram-канале сообщил о проведении разговора с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, в рамках личного приёма граждан.

Азарёнок отметил, что Тихановская в очередной раз не смогла дать исчерпывающий ответ на вопрос о том, действительно ли она получила 15 000 долларов в последний день своего пребывания на территории Республики Беларусь.

Также Григорий Азарёнок пообещал в новом выпуске программы «Тайные пружины политики» на телеканале СТС раскрыть все подробности разговора и прокомментировать каждый ответ Светланы Тихановской.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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