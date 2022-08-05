Илон Маск сообщил плохие новости о Tesla Cybertruck

Глава автопроизводителя Tesla Илон Маск заявил, что электрический пикап Tesla Cybertruck начнут производить к середине 2023 года.

Долгожданный футуристический электромобиль Tesla Cybertruck будет запущен в производство только к середине 2023 года.

Многострадальным поклонникам этого кибергрузовика, о котором впервые было объявлено в 2019 году, возможно, придется подождать еще год, прежде чем начнутся поставки.

Генеральный директор Tesla Илон Маск сказал акционерам на ежегодном собрании компании 4 августа, что «характеристики и цены грузовика будут другими».

Tesla впервые начала принимать заказы на грузовик по предзаказу в размере 99 долларов в 2019 году. Базовая модель должна была стоить 39 900 долларов.

«С тех пор многое изменилось», — сказал Маск оживленной аудитории, присутствовавшей на встрече на недавно открывшейся гигафабрике Tesla в Остине, штат Техас.

Илон Маск сказал, что рост цен в Америке нельзя было предсказать, однако уверил, что Cybertruck будет «чертовски хорошей машиной».