Портал PROZVEZD: Юлиан рассказал, что для Нетребко наступили непростые имена
Исполнитель Юлиан высказался насчёт поведения оперной дивы Анны Нетребко в последнее время, дав ей совет одуматься пока не поздно.
Заслуженный артист Российской Федерации Юлиан высказал своё мнение о позиции оперной дивы Анны Нетребко, которая в основном зарабатывала (ещё до спецоперации) за границей.
Исполнительница продолжает лидировать в списках самых обсуждаемых персон среди отечественных звёзд.
Отмена выступлений в городах Германии, пьяные выходки артистки в Италии, непрекращающиеся конфликты с представителями СМИ не делают чести приме Венской государственной оперы.
О поведении оперной певицы решил высказаться её коллега по сцене Юлиан
У Нетребко сейчас непростые времена, ей хочется усидеть на двух стульях. Но в связи с политическими событиями ей будет дальше сложно работать в Европе. Оскорбляя россиян, она в итоге проиграет везде. Ей надо одуматься!
Юлиан добавил,что такие именитые исполнители оперы, как Зураб Соткилав и Елена Образцова никогда бы не позволили себе вести себя таким образом, как Нетребко.
Когда артисты переходят на оскорбления, они показывает свой истинный уровень интеллекта и культуры. Я всегда говорю, что звезды - на небе, а мы все - люди. Не важно, артист ты или шахтёр. При любых обстоятельствах, надо оставаться человеком.
Певец рекомендует артистке брать пример с её великих коллег.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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