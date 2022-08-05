Эрдоган отметил, что в отношениях Турции и России открыта «новая страница»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что его пятничная встреча со своим российским коллегой Владимиром Путиным откроет новую «страницу» в их отношениях.

Одной из тем разговора президентов, по словам турецкого лидера, была Сирия. Турция все же намерена провести в этой стране военную операцию. Путин пообещал, что вопросы Сирии не оставит без внимания.

После « очень продуктивных » политических и экономических дискуссий между делегациями двух стран Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что его встреча с Владимиром Путиным в Сочи «откроет совсем другую страницу» в двусторонних отношениях.

Из-за недостатка времени для встречи президент Эрдоган был вынужден отказаться от совместной пресс-конференции.

Что касается российской стороны, то Путин отметил бесперебойную работу газопровода «Турецкий поток», которая сейчас стала главной газоснабжающей артерией ЕС, благодаря Турции.