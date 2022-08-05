PROZVEZD: Азиза сообщила о переносе премьеры композиции Резника о спецоперации

Известная в России исполнительница Азиза назвала причины переноса премьеры песни композитора Ильи Резника, посвящённой спецоперации России в Украине.

Популярная певица Азиза объяснила, по какой причине премьера песни российского композитора Ильи Резника о проведении спецоперации на Донбассе не состоится.

Релиз композиции был запланирован на начало августа, но деятели музыкальной индустрии столкнулись с препятствиями, которые пока устранить не смогли.

Азиза прокомментировала ситуацию для портала PROZVEZD.

Еще не сделали аранжировку. Сейчас как раз в процессе - через несколько дней обещают закончить. Уже после этого запишу голос в студии.

Ранее стало известно, что Резник написал композицию на тему обострения политической ситуации вокруг Украины. Исполнять новую песню мэтра музыкальной индустрии доверено Азизе.

Композиция носит название "Любимые не умирают". Творение Резника называют Реквием о спецоперации в Украине.

Азиза утверждает:

Это песня не только про спецоперацию, а вообще о том, что любимые не умирают. А они умирают не только на спецоперации, они умирают и в других ситуациях. Эта песня о том, что можно удержать и не растерять себя и смысл своей жизни, если ты любовь, память о своих родных, любимых и близких людях хранишь в себе и несешь с гордостью. Они живут в нас, пока мы живы, пока мы верим и сами любим...

Исполнительница уверена, что новая композиция Резника обязательно станет хитом.