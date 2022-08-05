Ким Кардашьян сканировала тело и сообщила подписчикам, какова у нее плотность костей и сколько жировых отложений

Оказалось, что она заметно похудела за последние пару месяцев, а кости у звезды крепче, чем у большинства людей.

Ким Кардашьян поделилась с 327 миллионами подписчиков в Instagram снимком cвоего тела. У 41-летней предпринимательницы была измерена плотность костей и жировые отложения компанией BodySpec, которая использует мобильные сканирующие фургоны для предоставления подробного отчета о составе всего тела.

Сканирование занимает примерно семь минут. «Вы слышите это? Мои кости сильнее, чем у 93-97% людей», — написала она в своей истории в Instagram. Скан также показал, что Кардашьян за последний год похудела.

В мае 2021 года общий процент жира в организме Кардашьян составлял 25% жира, но теперь он снизился до 18,8%.

Процент жира в организме отличается от жира мышц и рассчитывается отдельно. Он также отличен от индекса массы тела (ИМТ), который рассчитывается на основе роста и веса человека и используется системой здравоохранения для разделения людей на четыре категории: недостаточный вес, здоровые, избыточный вес или страдающие ожирением.

В июне Кардашьян рассказала о более здоровом образе жизни после потери 16 фунтов - она худела, чтобы вписаться в культовое платье Мэрилин Монро для Met Gala в этом году.

По ее словам, после майского мероприятия она похудела еще больше. «С тех пор я продолжала правильно питаться», — сказала Кардашьян во время шоу Today.

«Сейчас я похудела на 21 фунт. Я не пытаюсь больше сбросить вес, но у меня больше энергии, чем когда-либо. Я исключила так много сахара — много нездоровой пищи, которую я ела, не осознавая, как она вредна. И я просто полностью изменил свой образ жизни», - поделилась звезда соцсетей.