Toyota заявила о готовности выкупить отозванные ранее модели bZ4X

В качестве альтернативы компания предложила также автомобили во временное пользование и кредит в размере 5000 долларов.

Toyota bZ4X и Subaru Solterra были отозваны в июне из-за ослабления болтов ступицы колеса, при этом производители призывали владельцев прекратить вождение этих моделей из-за риска того, что колеса могут отвалиться.

У Toyota и Subaru подлежат отзыву около 5300 единиц из первого, полностью электрического предложения от каждой компании, что стало серьезным ударом по их планам электрификации.

Вскоре после весеннего выпуска Toyota срочно отозвала свой новый внедорожник bZ4X EV, попросив владельцев немедленно прекратить вождение модели. Это была не просто мера предосторожности со стороны Toyota, поскольку отзыв был сосредоточен на очень реальной возможности того, что колеса отвалятся.

Неправильно спроектированная ступица колеса и прилагаемые к ней болты склонны к ослаблению, в результате чего 2700 единиц модели 2023 года были отозваны в конце июня.

На сегодняшний день решения проблемы нет, поэтому Toyota предлагает владельцам выбор между кредитной программой или полным выкупом. В письме, размещенном на Reddit нынешним владельцем bZ4X, Toyota USA предложит владельцам один из двух вариантов решения проблемы.

Одно из решений включает в себя аренду автомобиля, 5000 долларов в виде кредита или кредита наличными, возмещение расходов на бензин и бесплатную зарядку электромобиля до 2024 года, а также расширенную гарантию на время от начала отзыва до момента объявления средства правовой защиты.

В качестве альтернативы Toyota предлагает полностью выкупить автомобиль. Выкуп будет варьироваться в зависимости от человека в соответствии с финансовым законодательством штата, но, вероятно, будет полностью оплаченным выкупом для владельцев.

Toyota ждет дорогая глава, поскольку онлайн-форумы показывают, что владельцы жалуются, что кредита в 5000 долларов недостаточно, а потенциальные покупатели отменяют заказы.

Катастрофический механический отзыв, подобный этому, стоит не только денег компании, но и доверия потребителей. В случае с bZ4X это потребители, которые были готовы перейти на электромобиль, причем совершенно новый.