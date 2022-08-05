Китай принял решение о прекращении сотрудничества с США

После визита Нэнси Пелоси на Тайвань китайское правительство приняло решение о прекращении сотрудничества с США. Также не будут продолжены двусторонии переговоры о климате и нелегальной миграции, сообщает CNN.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что приостанавливает переговоры с Вашингтоном по вопросам предотвращения трансграничной преступности, незаконного оборота наркотиков, репатриации нелегальных мигрантов и улучшения климата.

По данным CNN, контакты по противодействию наркотрафику были натянутыми на протяжении нескольких лет. США обвиняют Китай в том, что он не остановил поставки опиоидов в США.

Страны расходятся во мнениях относительно того, как это следует решать. В свою очередь, проблема климата оставалась важной частью американо-китайских контактов , несмотря на напряженность.

Нарушился и диалог между военачальниками обеих стран. В Пекине уточнили, что телефонные переговоры, встречи лидеров стран и ежегодное военно-морское совещание в рамках соглашения, заключенного в конце 1990-х годов, приостановлены.

В пятницу, 5 августа министерство иностранных дел Китая заявило, что ввело санкции против председателя Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

О каких именно санкциях идет речь, в сообщении не уточняется. Однако было указано, что под санкции попали также ближайшие родственники президента Пелоси.

По данным Министерства иностранных дел Китая, Нэнси Пелоси посетила Тайвань, проигнорировав решительные протесты Китая.

Пелоси встретилась в среду в Тайбэе с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Визит состоялся, несмотря на сопротивление Китая, не признающего суверенитет острова. В ответ на эту встречу китайская армия в четверг начала маневры в Тайваньском проливе.