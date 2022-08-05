Проблемы с сердцем: концертный директор пояснил, зачем Пугачевой барокамера

Леонид Дзюник уверен, что такое оборудование поможет 73-летней певице укрепить здоровье.

Барокамера Алле Пугачевой нужна, чтобы улучшить здоровье. Так считает концертный директор и продюсер Леонид Дзюник, высказавший свое мнение в интервью Telegram-каналому «Абзац».

Он считает покупку, которая стоила звезде 3 миллиона рублей, вполне «нормальным явлением».

«Барокамера — нормально для человека, у которого есть возможность ее купить, чтобы следить за состоянием здоровья», — отметил продюсер.

Дзюник напомнил, что у Пугачевой есть проблемы с сердцем, по этой причине ей даже ставили стенты. Помимо этого, по его мнению, певица должна быть в форме, так как ей надо растить и поднимать маленьких детей, в 73 года это нелегко.

В заключение Дзюник порекомендовал звезде доплатить еще миллион, чтобы барокамеру доставили по ее новому адресу пребывания.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева купила барокамеру и оплатила ее доставку в Израиль, но в Кесарии ее никто не смог принять.

Вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным, и детьми певица сейчас находятся в Латвии. Ранее Пугачева обещала вернуться в Россию к 1 сентября - к новому учебному году в школе.