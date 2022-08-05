Украина планирует конфисковать 903 объекта, принадлежащих России
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 903 объекта, принадлежащих России, будут конфискованы для восстановления украинских городов.
В пятницу, 5 августа 2022 года, премьер Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания украинского правительства заявил, что кабинет министров утвердил закон Владимира Зеленского о «принудительном изъятии» объектов находящихся в собственности РФ.
Шмыгаль отметил, что в ближайшее время планируется изъять девятьсот три российских объекта на территории Украины, которые преобразуются в средства на восстановление и оборону страны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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