Украина планирует конфисковать 903 объекта, принадлежащих России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 903 объекта, принадлежащих России, будут конфискованы для восстановления украинских городов.

В пятницу, 5 августа 2022 года, премьер Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания украинского правительства заявил, что кабинет министров утвердил закон Владимира Зеленского о «принудительном изъятии» объектов находящихся в собственности РФ.

Шмыгаль отметил, что в ближайшее время планируется изъять девятьсот три российских объекта на территории Украины, которые преобразуются в средства на восстановление и оборону страны.