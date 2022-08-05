В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана

Президент РФ Владимир путин провёл со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом четырёхчасовые переговоры в Сочи.

5 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президентов России Владимира Путина и Турции Тайипа Эрдогана в Сочи, которые длились больше четырёх часов, завершились.

Песков отметил, что в ходе переговоров Владимир Путин отметил важность «Турецкого потока» и заявил, что партнёры Турции должны благодарить Анкару за бесперебойную поставку сжиженного природного газа.