В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана

Президент РФ Владимир путин провёл со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом четырёхчасовые переговоры в Сочи.

5 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президентов России Владимира Путина и Турции Тайипа Эрдогана в Сочи, которые длились больше четырёх часов, завершились.

Песков отметил, что в ходе переговоров Владимир Путин отметил важность «Турецкого потока» и заявил, что партнёры Турции должны благодарить Анкару за бесперебойную поставку сжиженного природного газа.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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