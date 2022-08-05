Украинские солдаты обстреляли автобус в Донецке, погибли три человека
Штаб теробороны ДНР сообщил о попадании украинского боеприпаса в пассажирский автобус в Донецке, три человека скончались.
Вечером пятницы, 5 августа 2022 года, пресс-служба штаба территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале сообщил о попадании боеприпаса ВСУ в автобус на пересечении пр. Киевского и пр. Партизанского в Донецке.
Отмечается, что в результате обстрела украинскими военнослужащими пассажирского автобуса трое пассажиров скончались, ещё пятеро экстренно госпитализированы в учреждения здравоохранения с ранениями разной степени тяжести.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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