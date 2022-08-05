Миниобороны Израиля призывает двадцать пять тысяч резервистов, из-за эскалации в секторе Газа

Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал указ о призыве двадцати пяти тысяч резервистов, из-за начала операции «Рассвет».

В пятницу, 5 августа 2022 года, глава Министерства обороны Израиля Бени Ганц издал указ согласно которому 25 тысяч солдат состоящих в резерве Армии обороны Израиля экстренно призываются для усиления сил Южного командования.

В израильском оборонном ведомстве пояснили, что данное решение Ганца связано с эскалации конфликта в секторе Газа и началом операции «Рассвет» против «Исламского джихада».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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