Миниобороны Израиля призывает двадцать пять тысяч резервистов, из-за эскалации в секторе Газа
Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал указ о призыве двадцати пяти тысяч резервистов, из-за начала операции «Рассвет».
В пятницу, 5 августа 2022 года, глава Министерства обороны Израиля Бени Ганц издал указ согласно которому 25 тысяч солдат состоящих в резерве Армии обороны Израиля экстренно призываются для усиления сил Южного командования.
В израильском оборонном ведомстве пояснили, что данное решение Ганца связано с эскалации конфликта в секторе Газа и началом операции «Рассвет» против «Исламского джихада».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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