BBC: Китай призвал к заключению договора о неприменении ядерного оружия
Посол МИД Китая Сонг предложил создать договор, в котором страны обязуются не использовать ядерное оружие первыми.
Посол Министерства иностранных дел Китая Сонг, уведомил, что необходимо создать специальный договор, о неприменении ядерного оружия первыми.
Пожалуй данная мера является более страховой, но является очень важной для всего мира. После истории с Тайванем, весь земной шар замер в ожидании, что предпримут китайские власти после такого поступка США.
Китай заявил, чтобы все страны разработали международный договор о неприменении ядерного оружия первыми. Данную информацию представитель МИД Китая озвучил на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Исходя из речи представителя, все страны, которые имеют доступ к ядерному оружию необходимо придерживаться неиспользования ядерного оружия первыми. Страны не будут иметь право выбирать другую в качестве цели.
Китайский посол уверен, что необходимо быть мудрыми и не выставлять ядерное оружие в качестве шантажа и угроз.
Опубликовано: Силивончик Алина
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