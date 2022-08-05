BBC: Китай призвал к заключению договора о неприменении ядерного оружия

Посол МИД Китая Сонг предложил создать договор, в котором страны обязуются не использовать ядерное оружие первыми.

Посол Министерства иностранных дел Китая Сонг, уведомил, что необходимо создать специальный договор, о неприменении ядерного оружия первыми.

Пожалуй данная мера является более страховой, но является очень важной для всего мира. После истории с Тайванем, весь земной шар замер в ожидании, что предпримут китайские власти после такого поступка США.

Китай заявил, чтобы все страны разработали международный договор о неприменении ядерного оружия первыми. Данную информацию представитель МИД Китая озвучил на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Исходя из речи представителя, все страны, которые имеют доступ к ядерному оружию необходимо придерживаться неиспользования ядерного оружия первыми. Страны не будут иметь право выбирать другую в качестве цели.

Китайский посол уверен, что необходимо быть мудрыми и не выставлять ядерное оружие в качестве шантажа и угроз.