NI: Израиль наносит мощный удар по Палестине

После ареста главы "Исламского джихада" на оккупированном Западном берегу начались удары по пограничному городу Газы.

В первые дни недели Израиль перекрыл дороги на территории Газы и направил подкрепление к границе. Это произошло после того, как арестовали лидера "Исламского джихада". Это произошло на оккупированном Западном берегу в понедельник.

Не обошлось без жертв. Подросток, который был одним из лидеров группы был убит прямо в процессе перестрелки.

Израиль и ХАМАС вели четыре войны и несколько небольших стычек за 15 лет, прошедших с тех пор, как группировка боевиков захватила власть в прибрежной полосе у соперничающих палестинских сил.

Самая последняя война была в мае 2021 года, и напряженность снова возросла в начале этого года после волны нападений внутри Израиля, почти ежедневных военных операций на Западном берегу и напряженности в священном месте Иерусалима.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц побывал на месте, недалеко от мест, где проводились военные действия, сказав, что власти в скором времени будут предприняты действия, которые устранят все угрозы на этой территории.

“Мы будем действовать с разных сторон, чтобы воссоздать прежнюю жизнь на юге Израиля”, - сказал он. “Мы не хотим войны, мы хотим спокойствия для наших граждан”.

Сообщение о том, что Израиль нанес удар по Газе, а командир палестинских боевиков был убит после нескольких дней напряженности, появилось впервые в новостях NBC.