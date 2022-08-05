NI: Израиль наносит мощный удар по Палестине
После ареста главы "Исламского джихада" на оккупированном Западном берегу начались удары по пограничному городу Газы.
В первые дни недели Израиль перекрыл дороги на территории Газы и направил подкрепление к границе. Это произошло после того, как арестовали лидера "Исламского джихада". Это произошло на оккупированном Западном берегу в понедельник.
Не обошлось без жертв. Подросток, который был одним из лидеров группы был убит прямо в процессе перестрелки.
Израиль и ХАМАС вели четыре войны и несколько небольших стычек за 15 лет, прошедших с тех пор, как группировка боевиков захватила власть в прибрежной полосе у соперничающих палестинских сил.
Самая последняя война была в мае 2021 года, и напряженность снова возросла в начале этого года после волны нападений внутри Израиля, почти ежедневных военных операций на Западном берегу и напряженности в священном месте Иерусалима.
Министр обороны Израиля Бенни Ганц побывал на месте, недалеко от мест, где проводились военные действия, сказав, что власти в скором времени будут предприняты действия, которые устранят все угрозы на этой территории.
“Мы будем действовать с разных сторон, чтобы воссоздать прежнюю жизнь на юге Израиля”, - сказал он. “Мы не хотим войны, мы хотим спокойствия для наших граждан”.
Сообщение о том, что Израиль нанес удар по Газе, а командир палестинских боевиков был убит после нескольких дней напряженности, появилось впервые в новостях NBC.
Опубликовано: Силивончик Алина
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