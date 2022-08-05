Серго Берия: как сложилась судьба сына партийного деятеля

У Берии был сын по имени Серго, которому пришлось довольно жестоко ответить за жизнь своего великого отца.

Ларентий Берия был важнейшим и уважаемым деятелем в Госдуме СССР. Когда его не стало, он стал не таким популярным, а затем его превратили в самое настоящее зло.

Серго был вторым ребенком, но после смерти старшего брата он стал единственным. Молодость его проходила хорошо, он обучался в немецкой и музыкальной школе, а также неплохо себя проявлял в естественных науках.

Так длилось до 1941 года, пока не началась Вторая мировая война.

Конечно, как и все, он пошел воевать на добровольной основе, а уже затем началась его карьера в качестве техника-лейтенанта и оказался в гуще событий, развернувшихся на южных рубежах обороны.

По имеющимся данным по прошел обучение в Ленинградской военной академии связи имени С.М. Будённого. Но его постоянно отправляли в какие-то секретные командировки. После окончания войны ему присвоили медаль "За оборону Кавказа" и орден Красной Звезды.

В 1947 году он окончил учебу и занялся разработкой ракеты типа "воздух - море", а по его дипломному проекту воплотилась в жизнь крылатая ракета "Комета". Он получил множество наград и казалось, что был абсолютно счастлив.

Но судьба повернулась иначе, когда расстреляли его отца, Серго был арестовал и 18 месяцев провел в тюрьме. У него забрали все звания и аннулировали Сталинскую премию и отправили в ссылку в Свердловск.

Только в 1964 году Серго Гегечкори (Берия) попал в Киев к своей старой умирающей матери. До 1988 года у него была работа в НПО "Квант" на руководящих должностях. А в 1990-е годы он был назначен научным руководителем киевского НИИ "Комета". Серго не стало в Киеве 11 октября 2000 года. Ему было 76 лет.