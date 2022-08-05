В Индии погиб человек, упавший в котел с кипящей овсяной кашей

В Индии погиб человек, упавший в котел с кипящей овсянкой. Свидетели происшествия тут же поспешили на помощь и через несколько десятков секунд освободили мужчину из ловушки. Он был госпитализирован, но спасти его жизнь врачам не удалось.

Несколько дней назад в социальных сетях было размещено видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано, как оказалось, трагическое ДТП в одном из индийских городов. В ролике показано, среди прочего человек по имени Мутхусвами - его работа заключалась в том, чтобы следить за приготовлением каши к предстоящему фестивалю.

Начало ролика не указывает на то, что через мгновение произойдет роковое происшествие видна группа людей и несколько больших котлов, в которых варится каша.

Однако в какой-то момент Мутхусвами начинает вести себя странно. Похоже, он не может удержать равновесие и ищет, на что опереться. К сожалению, рядом с ним стоял один из котлов, на котором он изначально сидел. Через несколько секунд он уже был внутри - по шею в кипящей каше.

Свидетели происшествия тут же бросились на помощь мужчине, но вытащить его из котла оказалось очень сложно. В конце концов, примерно через 40 секунд, толпа опрокинула котел, и мужчину освободили из ловушки.

СМИ сообщают, что Мутхусвами был госпитализирован. Врачи сказали, что его тело обварилось на 65%. К сожалению, травмы были настолько обширными, что мужчину спасти не удалось — через четыре дня он скончался в больнице.

Газета New York Post сообщила, что по факту смерти Мутхусвами ведется полицейское расследование. Однако на данный момент неясно, что именно способствовало трагическому происшествию. Портал приводит слова жены мужчины о том, что он страдал эпилепсией, что, возможно, способствовало трагедии.