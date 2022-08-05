Германия: Европа призывает увеличить помощь цыганам Украине

Уполномоченный правительства Германии Мехмет Даймагюлер сказал, что цыгане сталкиваются с дискриминацией в Украине, особенно это касается образования и здравоохранения.

Уполномоченный Федерального правительства Германии по борьбе с хулиганством Мехмет Даймагюлер призвал в пятницу Берлин обеспечить, чтобы помощь Украине дошла до общины цыган.

Он сказал, что цыгане сталкиваются с дискриминацией в Украине, особенно в том, что касается образования и здравоохранения.

Многие цыгане являются лицами без гражданства, что часто затрудняет им поиск убежища по сравнению с другими беженцами.

Неграмотность также широко распространена в общине рома, что означает, что жизненно важная информация часто не доходит до представителей меньшинства.

Даймагюлер сказал, что правительство Германии должно более тесно сотрудничать с организациями меньшинств, чтобы лучше помогать цыганам, которые были вынуждены бежать из-за войны на Украине.

Он также подчеркнул, что немецкая помощь должна быть оказана цыганам в Украине, которые пережили Холокост.

Он сослался на фонд "Память, ответственность и будущее", немецкую организацию, которая предоставляет компенсацию тем, кто испытал несправедливость во времена нацизма.

Кроме того, Даймагюлер отметил, что существует более десятка случаев, когда цыганские беженцы из Украины сталкиваются с дискриминацией в Германии.

Немецкий чиновник заявил, что с цыганскими беженцами обращаются иначе, чем с другими мигрантами, и иногда они подвергаются преследованиям и нападениям.