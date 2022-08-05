Фаина Вахрева: белорусская девушка первая леди Тайваня
Белорусская девушка стала женой сына первого президента Тайваня Чан Кайши, который впоследствии сам стал президентом.
Фаина Вахрева родилась 15 мая 1916 года в Екатеринбурге в белорусской семье. В самый разгар Первой мировой войны родителей девочки эвакуировали из прифронтового Минска. Вскоре Фаина осталась круглой сиротой.
Выросла в Свердловске. Вступила в комсомол и была активисткой. Работала на заводе "Уралмаш".
В середине 20-х годов взаимоотношения между СССР и Китаем стали постепенно налаживаться. Руководитель правящей в стране партии Гоминьдан Чан Кайши принял решение отправить своего сына учиться в Союз.
После учёбы в Москве Цзян Цзинго, который взял себе русское имя Николай Елизаров, оказался в Свердловске. Там он встретил Фаину Вахреву, свою будущую жену.
По возвращению в Китай Чан Кайши встретил невестку холодно, считая её совсем не выгодной партией для своего сына. Однако он очень привязался к внуку и вскоре отношения в семье наладились.
После поражения Гоминьдана на материковом Китае и бегстве на Тайвань, Цзян Цзинго становится министром внутренних дел и жёстко подавляет прокоммунистические выступления на острове.
После смерти Чан Кайши его сын остаётся в большой политике, а через два года его избирают президентом Тайваня, а его жена Фаина Вахрева становится первой леди страны. В 1988 году Цзян Цзинго умирает.
Фаина Вахрева пережила мужа и троих своих сыновей, которые умерли вскоре после отца. Единственная дочь в настоящий момент живёт в США.
Умерла Фаина Вахрева в 2004 году и похоронена в Тайбее в присутствии президента Тайваня и других высокопоставленных должностных лиц.
Опубликовано: Максим Алексеев
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