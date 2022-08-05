Две жизни Оксаны Афанасьевой: судьба последней музы Владимира Высоцкого

О роли Оксаны Афанасьевой в жизни Владимира Высоцкого обычно говорят очень мало. Но незадолго до смерти певец ради неё хотел расторгнуть брак с Мариной Влади обвенчаться.

Мама Оксаны Афанасьевой умерла рано, поэтому очень быстро ей пришлось стать взрослой. С отцом отношения складывались непросто.

В доме часто собирались творческие люди и очень много пили. Отец в таком состоянии становился невыносимым, много кричал и придирался без повода. Конфликты стали возникать всё чаще. Сразу после школы Оксана переехала в другую квартиру.

С детства мечтая быть костюмером, Оксана после учёбы становится художником по костюмам в театре. У неё появляется молодой человек и она даже собиралась выйти за него замуж, но случайная встреча навсегда изменила её жизнь.

В момент знакомства с Высоцким разница в возрасте у них была 22 года. Оксане только исполнилось 18, а ему - уже 40. Брак с Мариной Влади был на грани краха. Она жила во Франции, он в Москве. Виделись крайне редко.

Высоцкий и Афанасьева познакомились в театре на Таганке. Взаимная симпатия возникла сразу. Обоим казалось, что они знакомы много лет.

Высоцкий хотел развестись и жениться на Афанасьевой. Даже нашёл священника для венчания, но этому не суждено было случиться.

Когда Высоцкого не стало ей было только 20 лет. Через несколько лет, в том же театре, Афанасьеву познакомили с молодым актёром, Леонидом Ярмольником, который и стал её мужем.

До встречи с ней актёр был известным ловеласом, но быстро изменил свои привычки. Бережное отношение Леонида к прошлому жены позволило им создать крепкий и счастливый брак. Их семью считают одной из самых красивых и гармоничных в театральной среде.