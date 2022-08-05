Илон Маск раскрыл подробности о своей «очень маленькой» собственности в Южном Техасе за 45 000 долларов
Маск неуклонно избавляется от портфеля недвижимости стоимостью в миллионы. Это следует за обещанием, которое он дал в 2020 году.
Илон Маск в подкасте Full Send рассказал, что живет в «очень маленьком» доме с 3 спальнями в Южном Техасе. По словам миллиардера, он находится в полумиле от ракетного завода SpaceX, куда он может дайти пешком.
Домик стоит 45 000 долларов и расположен в Бока-Чика. Маск ранее написал в Твиттере в ноябре, что ранее он жил в доме в Южном Техасе, и маленькие дома кажутся более «домашними».
Бизнесмен поделился, что у него нет «основного места жительства», он живет в доме площадью 800-900 квадратных футов. «Мои друзья приезжают и остаются, и они не могут поверить, что я остаюсь в этом доме», — сказал он.
Миллиардер сказал ведущему подкаста Кайлу Форгерду, что дом в Южном Техасе был «технически с тремя спальнями, но раньше был с двумя спальнями», пока он не переоборудовал гараж.
Маск сказал в подкасте, что его дом «на самом деле стоит меньше, чем Boxabl» - имея в виду крошечные сборные дома, сделанные компанией из Лас-Вегаса.
Маск неуклонно избавляется от портфеля недвижимости стоимостью в миллионы. Это следует за обещанием, которое он дал в 2020 году - продать подавляющее большинство своего имущества.
В подкасте Маск также рассказал о своих привычках спать. Он уточнил, что обычно ложится спать около 3 часов ночи и просыпается примерно через шесть часов в 9 или 9:30 утра.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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