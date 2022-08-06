Подозреваемый в краже собаки Леди Гаги был случайно освобожден, но снова пойман
19-летнего Джеймса Ховарда Джексона подозревают в стрельбе по собаководу Леди Гаги и краже ее французских бульдогов. Ранее мужчину задержали, но он был случайно освобожден из тюрьмы округа Лос-Анджелес из-за канцелярской ошибки.
Полиции удалось задержать его только через пять месяцев. Об этом сообщает департамент шерифа данного округа. Джексон был одним из пяти человек, арестованных в связи с терактом 24 февраля 2021 года в Голливуде.
Служба судебных приставов США объявила вознаграждение до 5000 долларов за информацию, которая поможет арестовать его.
Подозреваемый был задержан после того, как одна из трех обвиняемых, 20-летняя Джейлин Кейшон Уайт, признала себя виновной в ограблении. Ей присудили четыре года тюремного заключения.
Прокуратура заявила, что Джексон и двое других предполагаемых членов банды ездили в поисках дорогих французских бульдогов для кражи, а затем заметили, выследили и ограбили Райана Фишера, когда он выгуливал собак Леди Гаги возле бульвара Сансет. Фишер был с тремя собаками поп-звезды, Асией, Коджи и Густавом.
Во время ожесточенной борьбы Фишера душили, в него также стреляли во время нападения, запечатленного камерой у соседнего дома.
Фишер потерял часть легкого. Примерно через месяц после преступления он написал в Instagram, что его выздоровление прошло хорошо.
Собак поп-звезды вернула два дня спустя женщина, которая сказала, что нашла их привязанными к столбу, и спросила о предложении Леди Гаги о вознаграждении в размере 500 000 долларов. Певица находилась в Риме на съемках фильма.
Женщине предъявили обвинение в получении краденого имущества, а отцу другого подозреваемого — в том, что он помог ему избежать ареста.
Опубликовано: Светлана Репина
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