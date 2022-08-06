В жизни Фаины Раневской было несколько мужчин, но умерла она в одиночестве

По словам Фаины Раневской, у нее никогда не было взаимной любви. Либо любила она, либо влюблялись в нее.

Когда будущая актриса училась в школе, ее пригласил на свидание гимназист. Но когда она пришла, увидела еще одну девушку. Разыгралась цена ревности и даже потасовка, за которой парень с удовольствием наблюдал.

Через несколько лет Раневской понравился актер. Он напросился к ней в гости, но пришел в девушкой. Они попросили хозяйку на некоторое время оставить их вдвоем.

Увидев в одном из спектаклей актера Василия Качалова, Раневская влюбилась в него, стали искать встреч, приходила к нему домой, писала письма. На одной из них Качалов ответил. Эта история закончилась дружбой, которую Качалов и Раневская сохранили до его последних дней.

С маршалом Толбухиным Раневская поначалу тоже дружила. Но со временем между ними вспыхнула любовь. Однако в 1949 году Толбухин умер.

По слухам, Раневская была влюблена в актера Василия Меркурьева, причем не без взаимности. Правда, реального подтверждения этого факта нет.

Фаина Раневская не любила рассказывать о личной жизни. Единственной своей любовью она называла театр.

Детей у Раневской не было. В последние годы с ней рядом оставался верный пес по кличке Мальчик.