В Китае пропала медь почти на полмиллиарда долларов

Группа китайских компаний расследует, почему на складе сырьевых товаров на севере Китая хранится только треть медного концентрата, который они финансировали.

В городе Циньхуандао собрались трейдеры в основном из государственных компаний, после того, как им стало известно о недостающих материалах.

У группы есть общая претензия на 300 000 тонн концентрата на сумму около 740 миллионов долларов, но на складе есть только 100 000 тонн, говорят люди. Таким образом, долларовая стоимость недостающего материала составляет около 490 млн долларов.

Несколько месяцев назад на юге Китая возник спор по поводу недостачи алюминия, связанного с кредитом на 1 млрд долларов.

В центре этого последнего дела находится Huludao Risun Trading Co., который закупает от 800 000 до 1 миллиона тонн импортного медного концентрата в год для распределения на китайских металлургических предприятиях.

Компания обычно полагается на более крупных контрагентов для финансирования материалов, а затем погашает кредиты с процентами и комиссионными после завершения сделки.

В этом году трейдеры сырьевых товаров столкнулись с более жесткой конъюнктурой, поскольку банки стали проявлять осторожность в связи с громкими потерями, особенно на рынке никеля.

Это поощряет альтернативное финансирование, при котором небольшие частные фирмы закладывают свои товары крупным государственным трейдерам, чтобы получить финансирование для операций.

В сообщении консалтинговой компании Mysteelговорится, что влияние спора о меди в Циньхуандао на рынок спотового концентрата может быть ограниченным.

Китайские металлургические предприятия, которые берут материал у этого продавца, должны иметь возможность использовать свои существующие запасы, а торговцы могут перенаправлять грузы, которые должны прибыть на площадку Циньхуандао, в другие пункты назначения.