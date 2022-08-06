Нэнси Пелоси заявила, что США не позволят Китаю изолировать Тайвань

Во время пресс-конференции в Токио спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что США не позволят Тайваню оказаться в изоляции из-за Китая.

Китайское правительство возмущено поездкой Пелоси на Тайвань. В КНР заявили, что это нарушает политику «одного Китая», и предупредили, что этот визит приведет к расколу в американо-китайских отношениях.

Нэнси Пелоси подчеркнула, что американская сторона не пытается изменить статус-кво в Азии и на Тайване, а также создавать угрозу миру в Тайваньском проливе.

Пелоси раскритиковала Китай за его попытки отделить Тайвань от международного сообщества, заявив, что китайское правительство исключило Тайвань из повестки дня Всемирной организации здравоохранения.

По ее словам, Китай может препятствовать участию Тайваня в каких-либо мероприятиях и организациях, но не может изолировать остров и помешать представителям США ездить туда.

Спикер назвала Тайвань одной из самых свободных стран мира с процветающей экономикой и великой демократией.

Пелоси также подчеркнула необходимость отстаивать права человека в Китае, заявив, что, если США будут уклоняться от этих тем из-за коммерческих интересов, то потеряют всякое моральное право высказываться о правах человека в любой точке мира.

После визита делегации США Китай приступил к проведению военных учений с боевой стрельбой в водах, окружающих Тайвань.