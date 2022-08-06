В швейцарских Альпах найдены обломки самолета, который разбился 54 года назад
Обломки самолета, разбившегося в швейцарских Альпах, были обнаружены на леднике спустя 54 года, сообщила полиция в пятницу (5 августа).
Останки аппарата появились на леднике Алеч на юго-западе кантона Уоллис, недалеко от пиков Юнгфрау и Монх. Полиция Вале сообщила, что обломки были обнаружены в четверг.
«Расследования установили, что найдены обломки самолета Piper Cherokee с регистрационным номером HB-OYL, который разбился в этом месте 30 июня 1968 года», — говорится в заявлении полиции.
Региональная газета 24 Heures уточняет, что на борту находились учитель, главврач и его сын, все из Цюриха. В то время были найдены их тела, но не обломки.
«Во время аварии, более пятидесяти лет назад, технические средства для подъема обломков самолета в труднопроходимой местности были ограничены», — добавили в полиции.
24 Heures сообщает, что горный проводник обнаружил обломки во время экспедиции в этом районе. Из-за изменения климата и таяния ледника маршрут изменился и теперь проходит там, где были найдены обломки самолета.
Опубликовано: Тарас Медведев
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