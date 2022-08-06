На Запорожской АЭС частично остановлен один из энергоблоков
Минобороны России объявило, что части города Энергодар, где расположена электростанция, потеряли электро- и водоснабжение – и обвинило в этом украинскую армию.
Кроме того, пришлось частично останавливать блок АЭС. Украинская сторона, с другой стороны, заявила, что русские сами обстреляли этот район.
По данным украинской государственной компании "Энергоатом", в результате «российских атак» была повреждена высоковольтная линия, ведущая к АЭС.
Министерство иностранных дел Украины обратилось к международному сообществу с просьбой обеспечить, чтобы русские вернули контроль над АЭС украинцам.
Буквально несколько дней назад Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило обеспокоенность ситуацией вокруг электростанции, которая с шестью блоками и мощностью 6000 мегаватт является крупнейшей атомной электростанцией в Европе.
«Срочно необходима инспекция для проверки технической безопасности», заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Но сейчас МАГАТЭ очень сложно даже попасть в зону боевых действий в Запорожье.
Опубликовано: Тарас Медведев
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