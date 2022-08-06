Reuters  сообщает, что Белый дом подготовил новый пакет помощи Украине на $1 млрд

Новый пакет военной помощи США Украины, крупнейший с начала СВО, может быть одобрен в понедельник.

По данным издания он будет включать» боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для ЗРК NASAMS, до 50 бронированных медицинских транспортных средств M113».

Американские чиновники заявили изданию, что президент США Байден пока не подписал новый транш, поэтому сумма и предметы помощи могут быть пересмотрены. Но выделяемая сумма станет самой крупной с начала СВО.

В то же время Киев на днях затребовал от ЕС обещанной помощи в 8 млрд долларов, в которых он нуждается для налаживания инфраструктуры.