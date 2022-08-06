Reuters сообщает, что Белый дом подготовил новый пакет помощи Украине на $1 млрд
Новый пакет военной помощи США Украины, крупнейший с начала СВО, может быть одобрен в понедельник.
По данным издания он будет включать» боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для ЗРК NASAMS, до 50 бронированных медицинских транспортных средств M113».
Американские чиновники заявили изданию, что президент США Байден пока не подписал новый транш, поэтому сумма и предметы помощи могут быть пересмотрены. Но выделяемая сумма станет самой крупной с начала СВО.
В то же время Киев на днях затребовал от ЕС обещанной помощи в 8 млрд долларов, в которых он нуждается для налаживания инфраструктуры.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Российское телевидение рассказало, что Северная Корея предлагает РФ 100 000 добровольцев для отправки на Украину
Ведущий ток-шоу Игорь Коротченко в эфире Первого канала рассказал, что 100 000 северокорейских добровольцев готовы принять участие в российско-украинском конфликте на стороне РФ.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
WP: между Зеленским и мэрами крупных городов Украины зреет раскол
На Запорожской АЭС частично остановлен один из энергоблоков
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива
УЕФА оштрафовал турецкий «Фенербахче» на 50 тыс. евро за кричалку болельщиков о Путине
Amnesty International: ВС Украины используют запрещённые методы ведения войны