В Германии силовики предупредили о радикальных уличных протестах

Силовики видят растущую опасность: экстремисты могут использовать страх граждан перед ограничениями из-за резкого роста цен, чтобы подорвать социальное спокойствие в стране.

«Враги демократии только и ждут, чтобы использовать кризисы для распространения фантазий о гибели, страхе и неуверенности», — заявила глава МВД ФРГ Нэнси Файзер.

МВД ФРГ также предупреждает, что экстремистские круги сейчас ищут повод, с помощью которого можно мобилизовать население в свою пользу.

«То, что уже связывало правых экстремистов и различные другие сцены протестов против коронавируса, остается общим знаменателем: презрение к демократии и попытка подорвать доверие к нашему государству», — сказала Файзер.

В МВД не исключают, что возможно развитие событий, которое может охватить такое же количество людей, как и в разгар пандемии короны, когда были необычайно массовые уличные протесты. Если повышение цен сильно ударит по многим людям, а осенью введут ограничения из-за пандемии, то потенциал для радикализации существует, считают в министерстве.