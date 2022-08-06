В Германии силовики предупредили о радикальных уличных протестах
Силовики видят растущую опасность: экстремисты могут использовать страх граждан перед ограничениями из-за резкого роста цен, чтобы подорвать социальное спокойствие в стране.
«Враги демократии только и ждут, чтобы использовать кризисы для распространения фантазий о гибели, страхе и неуверенности», — заявила глава МВД ФРГ Нэнси Файзер.
МВД ФРГ также предупреждает, что экстремистские круги сейчас ищут повод, с помощью которого можно мобилизовать население в свою пользу.
«То, что уже связывало правых экстремистов и различные другие сцены протестов против коронавируса, остается общим знаменателем: презрение к демократии и попытка подорвать доверие к нашему государству», — сказала Файзер.
В МВД не исключают, что возможно развитие событий, которое может охватить такое же количество людей, как и в разгар пандемии короны, когда были необычайно массовые уличные протесты. Если повышение цен сильно ударит по многим людям, а осенью введут ограничения из-за пандемии, то потенциал для радикализации существует, считают в министерстве.
Опубликовано: Тарас Медведев
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