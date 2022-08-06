Из-за инфляции KFC в Китае стал продавать куриные ноги
Помимо куриных ножек, сеть начала предлагать кончики куриных крылышек, оставляя только голову и перья.
KFC в Китае начали продавать куриные ножки, давая покупателям новый опыт «пальчики оближешь».
Этот шаг, однако, не является ответом на давние призывы ввести традиционное китайское лакомство в меню сети быстрого питания. Это новое предложение - следствие инфляции, сообщает CNN Business.
Стремительно растущие цены на нефть и продукты питания увеличили расходы для предприятий в Китае, которые только начинают восстанавливаться после недавних ограничений, связанных с COVID-19. Yum China, владеющая местными сетями KFC, Pizza Hut и Taco Bell, во втором квартале продемонстрировала чистое падение продаж.
Компания, которая получила 89% продаж во втором квартале за счет онлайн-заказов, заявила, что ей пришлось сократить расходы на маркетинг и рекламу. Затем он призвал свои рестораны максимально использовать то, что у них есть.
«Мы пытаемся компенсировать рост цен на сырьевые товары, полностью используя курицу», — сказал CNN Business главный исполнительный директор Yum China Джоуи Ват.
Помимо куриных ножек, сеть начала предлагать кончики куриных крылышек, оставляя только голову и перья.
Согласно Sina News, несмотря на трудности, Yum China по-прежнему привержена своим долгосрочным целям. Компания пообещала не увольнять сотрудников с самого начала пандемии.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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