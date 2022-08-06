Тысяча человек стала заложниками наводнения в калифорнийской Долине Смерти
Около 1000 человек оказались в затруднительном положении в результате этих наводнений.
Интенсивные муссоны в знаменитой пустыне Долина Смерти в Калифорнии вызвали сильное наводнение в пятницу и блокировку около 1000 человек, объявил национальный парк.
«Около 500 посетителей и 500 сотрудников не могут покинуть американский национальный парк на данный момент из-за беспрецедентных осадков, вызвавших значительные наводнения, и закрытия всех дорог, обслуживающих национальный парк, расположенный в восточной Калифорнии», - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что из-за сильной засухи сто муниципалитетов во Франции остались без питьевой воды.
Опубликовано: Тарас Медведев
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