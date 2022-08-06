Российская певица Марина Девятова стала мамой второй раз
38-летняя финалистка шоу «Народный артист» родила сына, и назвала его Александром.
Радостной новостью певица поделилась в личном блоге. Звезда выложила фото бирки из роддома, сообщив, что родила сына, сообщает Вокруг ТВ.
Марина рассказала, что назвала сына Сашей. Таким образом, полное имя-отчество-фамилия ребенка - Александр Алексеевич Пигуренко.
Это второй ребенко Марины Девятовой: вместе с мужем, бизнесменом Алексеем Пигуренко они уже воспитывают 5-летнюю дочь Ульяну.
Пара поженилась в 2016 году, тогда же стало известно и о первой беременности Марины. На свет девочка появилась в 2017-м.
По словам артистки, ей не нравятся слухи и домыслы о ее семье, потому, как только в апреле этого года стал заметен живот, она поделилась новостью о будущем ребенке с подписчиками.
Певица рассказала, что в декретный отпуск не уходила - у них с мужем достаточно опыта, чтобы разделять обязанности, совмещать работу и воспитание детей.
Марина Девятова с Алексеем Пигуренко познакомилась еще в 2008 году. Несколько лет они просто дружили, потому что оба были в отношениях. В 2011-м году стали жить вместе, но сразу семья не сложилась. Влюбленные разъехались, но потом опять сошлись.
Сейчас Марина и Алексей живут в загородном доме, утверждая, что счастливы вместе.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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