Российская певица Марина Девятова стала мамой второй раз

38-летняя финалистка шоу «Народный артист» родила сына, и назвала его Александром.

Радостной новостью певица поделилась в личном блоге. Звезда выложила фото бирки из роддома, сообщив, что родила сына, сообщает Вокруг ТВ.

Марина рассказала, что назвала сына Сашей. Таким образом, полное имя-отчество-фамилия ребенка - Александр Алексеевич Пигуренко.

Это второй ребенко Марины Девятовой: вместе с мужем, бизнесменом Алексеем Пигуренко они уже воспитывают 5-летнюю дочь Ульяну.

Пара поженилась в 2016 году, тогда же стало известно и о первой беременности Марины. На свет девочка появилась в 2017-м.

По словам артистки, ей не нравятся слухи и домыслы о ее семье, потому, как только в апреле этого года стал заметен живот, она поделилась новостью о будущем ребенке с подписчиками.

Певица рассказала, что в декретный отпуск не уходила - у них с мужем достаточно опыта, чтобы разделять обязанности, совмещать работу и воспитание детей.

Марина Девятова с Алексеем Пигуренко познакомилась еще в 2008 году. Несколько лет они просто дружили, потому что оба были в отношениях. В 2011-м году стали жить вместе, но сразу семья не сложилась. Влюбленные разъехались, но потом опять сошлись.

Сейчас Марина и Алексей живут в загородном доме, утверждая, что счастливы вместе.