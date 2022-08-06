Тайвань обвинил НОАК в инсценировке нападения на остров

В эту субботу китайские силы продолжают свои крупнейшие в истории учения вокруг Тайваня.

В субботу Тайвань обвинил китайских военных в инсценировке нападения на остров, при этом Китай усилил свои ответные меры после того, как визит номер три США Нэнси Пелоси в Тайбэй приостановил диалог Пекина и Вашингтона по климату.

Пребывание Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей , воспринимается Пекином как «провокация», поскольку Вашингтон обязался не иметь официальных отношений с островной территорией, на которую претендует Китай.

В ответ китайская дипломатия объявила в пятницу вечером о приостановке сотрудничества с Соединенными Штатами, в частности, в сфере правосудия, борьбы с наркотиками, а также в области изменения климата.

Две страны, являющиеся крупнейшими производителями парниковых газов в абсолютном выражении, тем не менее, неожиданно подписали соглашение по климату на саммите COP26 в Глазго в прошлом году.

На военном фронте Китай продолжает в субботу свои крупнейшие учения, когда-либо проводившиеся вокруг Тайваня. Они должны длиться до 15 августа, и представлены, как подготовка к блокаде острова.

Тайваньские власти объявили в субботу, что они обнаружили множество китайских самолетов и кораблей в Тайваньском проливе между островом и материковым Китаем.

«Некоторые из них пересекли срединную линию, которая делит пролив пополам, и считается, что они проводят имитацию нападения на главный остров Тайвань», — указало министерство обороны Тайваня.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил тревогу. По его словам, «невозможно решить самые острые проблемы в мире без эффективного диалога и сотрудничества между двумя странами».

Эксперты отмечают, что в условиях самой высокой напряженности между Китаем и Тайванем почти за 30 лет и общеизвестно оцененного риска военного конфликта, ухудшение отношений между Пекином и Вашингтоном может затянуться.