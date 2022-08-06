Тайвань обвинил НОАК в инсценировке нападения на остров
В эту субботу китайские силы продолжают свои крупнейшие в истории учения вокруг Тайваня.
В субботу Тайвань обвинил китайских военных в инсценировке нападения на остров, при этом Китай усилил свои ответные меры после того, как визит номер три США Нэнси Пелоси в Тайбэй приостановил диалог Пекина и Вашингтона по климату.
Пребывание Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей , воспринимается Пекином как «провокация», поскольку Вашингтон обязался не иметь официальных отношений с островной территорией, на которую претендует Китай.
В ответ китайская дипломатия объявила в пятницу вечером о приостановке сотрудничества с Соединенными Штатами, в частности, в сфере правосудия, борьбы с наркотиками, а также в области изменения климата.
Две страны, являющиеся крупнейшими производителями парниковых газов в абсолютном выражении, тем не менее, неожиданно подписали соглашение по климату на саммите COP26 в Глазго в прошлом году.
На военном фронте Китай продолжает в субботу свои крупнейшие учения, когда-либо проводившиеся вокруг Тайваня. Они должны длиться до 15 августа, и представлены, как подготовка к блокаде острова.
Тайваньские власти объявили в субботу, что они обнаружили множество китайских самолетов и кораблей в Тайваньском проливе между островом и материковым Китаем.
«Некоторые из них пересекли срединную линию, которая делит пролив пополам, и считается, что они проводят имитацию нападения на главный остров Тайвань», — указало министерство обороны Тайваня.
Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил тревогу. По его словам, «невозможно решить самые острые проблемы в мире без эффективного диалога и сотрудничества между двумя странами».
Эксперты отмечают, что в условиях самой высокой напряженности между Китаем и Тайванем почти за 30 лет и общеизвестно оцененного риска военного конфликта, ухудшение отношений между Пекином и Вашингтоном может затянуться.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Мельник возмущён нежеланием Германии проводить выставку разбитых танков РФ
Глава украинского офиса Amnesty International Покальчук уволилась после отчета с обвинениями в адрес ВСУ
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске
Reuters: Индиана станет первым штатом США, где запретят аборты
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива