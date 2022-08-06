Перед встречей с Патриархом Папа Римский пообщался с представителями Русской православной церкви
Первая встреча лидеров Русской православной церкви и Ватикана после Великого раскола 1054 года состоялась на Кубе в 2016 году.
В преддверии саммита религиозных лидеров в столице Казахстана Нур-Султане 13-15 сентября Папа Римский Франциск встретился с епископом Антонием - вторым по влиятельности лидером Русской православной церкви.
На съезде Папа Римский планирует пообщаться и с Патриархом Кириллом.
Глава принимающей конгресс казахстанской организации Булат Сарсенбаев сообщил Astana Times, что Кирилл подтвердил свое присутствие там.
Сегодня между Русской православной церковью и Ватиканом есть некоторые разногласия, и стороны надеются уладить их.
Их первая встреча после Великого раскола 1054 года Русской православной церкви и Ватикана состоялась на Кубе в 2016 году.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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