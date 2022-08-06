Журналисты установили, что могила Градского выглядит неухоженной
Легендарный музыкант ушел из жизни в ноябре прошлого года, он похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.
Александр Градский ушел из жизни в 72 года. По официальной версии, причиной смерти маэстро стал ишемический инсульт.
Еще во время похорон многих возмутило место, которое было выделено под могилу артиста. Музыканта похоронили на дальнем 56-м участке Ваганьковского кладбища возле красного кирпичного забора, где и сейчас висит табличка с предупреждением: «Опасная зона! Обрушение забора!».
Спустя восемь месяцев спустя после похорон журналист «Экспресс газеты» посетил могилу композитора. Он отметил, что участок выглядит неухоженным: все вокруг заросло травой, завявшие цветы не успевают убрать. Памятник Александру Градскому еще не поставили.
Издание напоминает: после смерти композитора разразилась настоящая война за наследство. Дети Александра Борисовича не сумели найти общий язык с вдовой музыканта. На свою долю в наследстве претендует и экс-жена Градского Ольга.
Художник Никас Сафронов ранее предположил, что кто-то из спорящих вскоре может даже потребовать эксгумации тела покойного ради ДНК.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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