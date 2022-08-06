Руководитель ракетной программы Тайваня найдет мертвым в отеле

Вице-президент тайваньского армейского органа скончался от сердечного приступа, его смерть стала несвоевременной для Тайбэя, которому нужны ракеты для самообороны.

Высокопоставленный тайваньский чиновник, отвечающий за программу производства ракет, скончался от сердечного приступа в отеле в субботу, сообщил институт, в котором он работал, поскольку Китай проводит крупнейшие военные маневры в своей истории вокруг острова.

Оуян Ли-син, 57 лет, был вице-президентом Национального института науки и технологии Чун-Шань, армейского учреждения. По данным тайваньского агентства CNA, он ездил на юг страны по делам.

В заявлении, размещенном на его веб-сайте, институт подтвердил, что чиновник был найден без сознания в отеле в Хэнчуне, округ Пиндун, в субботу.

«Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стали инфаркт миокарда и стенокардия», — говорится в сообщении. Согласно CNA, Оуян Ли-син отвечал за надзор за «производством нескольких типов ракет» и занял этот пост в начале этого года.

Тайваньское правительство пытается нарастить производство ракет перед лицом угрозы вторжения Пекина, считающего остров частью своей территории.