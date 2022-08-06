Блинкен счел, что военные манёвры Китая вблизи Тайваня ведут к обострению отношений между этими странами

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что военные маневры Китая неподалеку от Тайваня ведут к обострению отношений между странами.

На днях госсекретарь США Энтони Блинкен посетил с официальным визитом Филиппины.

После переговоров с представителями принимающей стороны, была дана пресс-конференция, где отвечая на вопросы журналистов, Бликен и сделал данное заявление.

Госсекретарь заявил, что "несоразмерность между мирным визитом, с одной стороны, и военными маневрами, ведущими к обострению, с другой очевидны странам в регионе".

Блинкен счёл, что военный ответ КНР несоразмерен "мирной поездки" спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первым за долгое время визитом американского чиновника столь высокого ранга в Тайбэй.

В преддверии данной поездки МИД Китая неоднократно давал понять, что считает данный визит нарушением собственных национальных интересов.

В случаи прибытия Пелоси на Тайвань со стороны Минобороны КНР заявлялось, что Китай даст "военный ответ" на данные действия американского представителя.

Ранее, посещая Камбоджу, Блинкен заявлял, что США выступают против односторонних изменений статус-кво Тайваня.