Pfizer приобретет производителя препарата от серповидно-клеточной анемии

По данным Wall Street Journal , американская фармацевтическая группа Pfizer ведет переговоры о покупке Global Blood Therapeutics, производителя недавно одобренного лекарства от серповидно-клеточной анемии.

Сделка оценивается экспертами примерно в 5 миллиардов долларов . Pfizer хочет достичь соглашения «в ближайшие дни», указывает издание со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Однако, по данным газеты, другие кандидаты на поглощение все еще находятся в процессе рассмотрения.

Препарат Global Blood Therapeutics для лечения серповидно-клеточной анемии называется Oxbryta. Разрешенный для детей старше 12 лет с 2019 года, с декабря прошлого года в Соединенных Штатах, он также был разрешен для детей в возрасте от 4 до 11 лет, что позволило лаборатории добиться оборота в 55 миллионов долларов в первом квартале, но чистый убыток в то же время составил 81,4 миллиона долларов.