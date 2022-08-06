NYP: Северная Корея направит в Россию 100 тысяч добровольцев для участия в СВО
О решении руководства КНДР направить в помощь ВС России 100 тысяч добровольцев сообщает New York Post со ссылкой на Первый канала российского телевидения.
«Есть сообщения о том, что 100 000 северокорейских добровольцев готовы приехать и принять участие в конфликте», — заявил ведущий ток-шоу Игорь Коротченко в эфире Первого канала, сообщает издание.
По мнению издания силы СВО истощены и им необходима мощная подпитка для успешного достижения целей спецоперации.
Издание приводит цифры, по которым с 24 февраля на фронте погибло от 15 000 до 25 000 российских военных.
Однако Коротченко имел ввиду вовсе не военную помощь, а помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры в освобожденных районах Донбасса.
Ранее посол РФ в КНДР Александр Мацегора сообщил в интервью, что «корейские строители, которые являются высококвалифицированными, трудолюбивыми и готовыми работать в самых сложных условиях, будут играть очень серьезную» роль в строительстве разрушенной инфраструктуры на Донбассе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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