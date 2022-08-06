Times насчитала 25 тысяч российских военных на подступах к Николаеву
По оценке The Times ВС России направили на юг группировку 25 тыс. военных для взятия Николаева.
Издание сообщает, что большинство сил прибыли на юг недавно, а 10-тысячная группировка расположилась для ведения операции на юго-востоке от Николаева.
Тем самым источники Times утверждают, что силы спецоперации намерены взять Николаев в кольцо, по своей испытанной на Донбассе методике.
При этом издание отмечает, что Николаев должен стать одним из главных форпостов, который необходимо освободить силам СВО на пути к Одессе.
Этот ход также поможет отодвинуть оперативные отряды ВСУ от атак по мостам в Херсонской области через Днепр, которые они последний месяц атакуют из HIMARS.
Опубликовано: Тарас Медведев
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