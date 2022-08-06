Times насчитала 25 тысяч российских военных на подступах к Николаеву

По оценке The Times ВС России направили на юг группировку 25 тыс. военных для взятия Николаева.

Издание сообщает, что большинство сил прибыли на юг недавно, а 10-тысячная группировка расположилась для ведения операции на юго-востоке от Николаева.

Тем самым источники Times утверждают, что силы спецоперации намерены взять Николаев в кольцо, по своей испытанной на Донбассе методике.

При этом издание отмечает, что Николаев должен стать одним из главных форпостов, который необходимо освободить силам СВО на пути к Одессе.

Этот ход также поможет отодвинуть оперативные отряды ВСУ от атак по мостам в Херсонской области через Днепр, которые они последний месяц атакуют из HIMARS.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


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