Фердинанд Маркос: в условиях нестабильности отношения Филиппин и США должны укрепляться

Госудерственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Манилу и встретился с президентом Филипин Фердинандом Маркосом.

Встреча Энтони Блинкина и Фердинанда Маркоса прошла в президентском дворце в Маниле. Президент Филиппин отметил, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань вовсе не повысил напряжённость. Ситуация и так была накалена до предела.

Государственный секретарь - это самое высокопоставленное лицо США, которое посетило Филиппины после инаугурации Маркоса. В своё время Вашингтон помог его отцу бежать на Гавайи после революции "народной власти" в 1986 году.

Энтони Блинкин заверил Фердинанда Маркоса, что США будут выполнять условия подписанного ранее двустороннего пакта о совместной обороне.

Со своей стороны Маркос отметил, что в условиях нарастающей напряжённости двусторонние отношения Филиппин и США должны только укрепляться.