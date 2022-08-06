Фердинанд Маркос: в условиях нестабильности отношения Филиппин и США должны укрепляться

Госудерственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Манилу и встретился с президентом Филипин Фердинандом Маркосом.

Встреча Энтони Блинкина и Фердинанда Маркоса прошла в президентском дворце в Маниле. Президент Филиппин отметил, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань вовсе не повысил напряжённость. Ситуация и так была накалена до предела. 

Государственный секретарь - это самое высокопоставленное лицо США, которое посетило Филиппины после инаугурации Маркоса. В своё время Вашингтон помог его отцу бежать на Гавайи после революции "народной власти" в 1986 году. 

Энтони Блинкин заверил Фердинанда Маркоса, что США будут выполнять условия подписанного ранее двустороннего пакта о совместной обороне. 

Со своей стороны Маркос отметил, что в условиях нарастающей напряжённости двусторонние отношения Филиппин и США должны только укрепляться. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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