В четверг НПО опубликовала отчет, в котором обвинила украинскую армию в том, что она подвергает опасности мирных жителей, что вызвало гнев Киева.

Глава Amnesty International в Украине Оксана Покальчук объявила о своей отставке после доклада общественной организации, в котором обвинили украинские вооруженные силы в создании угрозы для мирных жителей, которые несут укрепрайоны ВСУ в населенных пунктах.

«Я ухожу из Amnesty International в Украине», — заявила Оксана Покальчук в пресс-релизе на своей странице в Facebook в ночь с пятницы на субботу, заявив, что отчет, опубликованный 4 августа, «невольно служил российской пропаганде».

