Еврокомиссия разработала план помощи на Украине на 8 миллиардов
Европа может передать Украине еще 8 миллиардов евро в качестве помощи. При этом первый план данного проекта заблокировала Германия.
Европейский Союз может передать Украине еще один пакет финансовой помощи. На этот раз сумма может дойти до восьми миллиардов евро.
При этот стоит отметить, что предыдущий вариант данного пакета финансовой помощи был заблокирован со стороны Германией.
Новый пакет предлагает передать Украине пять миллиардов в качестве долгосрочных кредитов, а еще три в качестве различных грантов.
Ранее Еврокомиссия заявляла, что у Европы уже нет свободных денег для оказания помощи Украине.
Опубликовано: Николай Скира
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