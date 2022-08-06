Автомобили с лучшим сочетанием ускорения и экономии топлива

Consumer Reports провели технические испытания и определили автомобили с лучшим сочетание ускорения и экономии топлива.

Тесты Consumer Reports показывают, что автовладельцам не стоит отказываться от производительных двигателей ради экономии топлива. Несмотря на то, что цены на бензин регулярно повышаются. 

На основании проведённых технических испытаний был составлен рейтинг автомобилей, сочетающих лучшее ускорение и экономичного расхода топлива. 

Все машины распределены по категориям. Выделено два основных показателя. Общий расход топлива (литров/км) и время разгона до 100 км/ч. Оба этих показателя имеют равное исследовательское значение. 

Экономичные автомобили

Экономия топлива (общий расход = 40+)

Время разгона (11 секунд - равно или меньше).

Hyundai Loniq SEL    196 л.       9,9 сек.

Toyota Prius 3            196 л.        10.3 сек.

Honda Insight EX        204 л.         8,7 сек.

Kia Niro EX                 162 л.          9,9 сек.

Малолитражные автомобили. 

Экономия топлива (общий расход = 117+)  Время разгона (11 сек. меньше или равно)

Kia Rio C                         124 л.                 8.8 сек.

Hyundai Accent                124 л.               9,9 сек.

Toyota Corolla LE             181 л.              10,3 сек.

Kia Forte LXS (2,0 л.)       128 л.                 8,3 сек.

Спортивные автомобили

Экономия топлива (общий расход = 25+)    Время разгона (8,5 сек. механическая коробка передач)

Mazda MX-5                      128 л.                     6,7 сек.

BMW 230i                           117,35 л.                6.4 сек.

BMW Z4 sDrive30               109 л..                    6.1 сек. 

Porshe 718 Boxster              98 л.                     4,4 сек. 

Audi TT 2.0T                          98 л.                      6,3 сек.

Автомобили среднего размера

Экономия топлива (общий расход = 105+) 

Время разгона (9,0 сек равно или меньше)

Toyota Camry Hydrid LE         177 л.                   7,8 сек.

Kia K5 LXS                              121 л.                    7,7 сек.

Hyndai Sonata SEL                  117 л.                    7,5 сек.

Большие автомобили

Экономия топлива ( 90 л. равно или меньше) 

Время разгона (8,5 сек. равно или меньше)

Toyota Avalon 2.5 Hybrid XLE   158 л.    8,3 сек.

Nissan Maxima                            94 л.     6,5 сек.

Consumer Reports - это независимая, некоммерческая организация, созданная с целью помощи потребителям. CR не рекламирует товары и услуги и не принимает рекламу. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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