Автомобили с лучшим сочетанием ускорения и экономии топлива

Consumer Reports провели технические испытания и определили автомобили с лучшим сочетание ускорения и экономии топлива.

Тесты Consumer Reports показывают, что автовладельцам не стоит отказываться от производительных двигателей ради экономии топлива. Несмотря на то, что цены на бензин регулярно повышаются.

На основании проведённых технических испытаний был составлен рейтинг автомобилей, сочетающих лучшее ускорение и экономичного расхода топлива.

Все машины распределены по категориям. Выделено два основных показателя. Общий расход топлива (литров/км) и время разгона до 100 км/ч. Оба этих показателя имеют равное исследовательское значение.

Экономичные автомобили

Экономия топлива (общий расход = 40+)

Время разгона (11 секунд - равно или меньше).

Hyundai Loniq SEL 196 л. 9,9 сек.

Toyota Prius 3 196 л. 10.3 сек.

Honda Insight EX 204 л. 8,7 сек.

Kia Niro EX 162 л. 9,9 сек.

Малолитражные автомобили.

Экономия топлива (общий расход = 117+) Время разгона (11 сек. меньше или равно)

Kia Rio C 124 л. 8.8 сек.

Hyundai Accent 124 л. 9,9 сек.

Toyota Corolla LE 181 л. 10,3 сек.

Kia Forte LXS (2,0 л.) 128 л. 8,3 сек.

Спортивные автомобили

Экономия топлива (общий расход = 25+) Время разгона (8,5 сек. механическая коробка передач)

Mazda MX-5 128 л. 6,7 сек.

BMW 230i 117,35 л. 6.4 сек.

BMW Z4 sDrive30 109 л.. 6.1 сек.

Porshe 718 Boxster 98 л. 4,4 сек.

Audi TT 2.0T 98 л. 6,3 сек.

Автомобили среднего размера

Экономия топлива (общий расход = 105+)

Время разгона (9,0 сек равно или меньше)

Toyota Camry Hydrid LE 177 л. 7,8 сек.

Kia K5 LXS 121 л. 7,7 сек.

Hyndai Sonata SEL 117 л. 7,5 сек.

Большие автомобили

Экономия топлива ( 90 л. равно или меньше)

Время разгона (8,5 сек. равно или меньше)

Toyota Avalon 2.5 Hybrid XLE 158 л. 8,3 сек.

Nissan Maxima 94 л. 6,5 сек.

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