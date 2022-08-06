Врач UNC объяснил, почему сейчас практически у всех есть COVID-19 и что с этим делать

В настоящее время доминирующим штаммом вируса является омикронный подвариант COVID-19, BA.5. Заболевают люди, которые уже перенесли инфекцию, а также вакцинированные.

Доктор Дэвид Ален Воль, профессор Института глобального здравоохранения и инфекционных заболеваний Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл говорит, что в местах массового скопления людей нужно носить маски.

По его словам, вакцины продолжают обеспечивать некоторую защиту от инфекции, эта защита не так сильна, как в более ранних версиях вируса.

Доктор поясняет, что коронавирус быстро эволюционирует. Его новые подварианты лучше проникают в нос и горло, уклоняются от иммунитета.

По мнению врача, в школах детям нужно носить маски, хотя многие родители выступают против этого. То же касается колледжей и других учебных заведений.

Дэвид Ален Воль говорит, что перед зимним всплеском вируса должны появиться комбинированные вакцины против ВА.5.

Доктор также отмечает, что есть высокая вероятность перенести коронавирус, как обычную простуду. Но многочисленные заражения создают проблемы для экономики и цепочек поставок в различных отраслях.

Одновременно вырастает нагрузка на национальную систему здравоохранения. По-прежнему актуален и длительный вариант COVID, а каждый заболевший заражает большое количество людей.