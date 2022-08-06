Бывший глава МИД Германии обрушился с критикой на проводимую странной газовую политику
Экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль раскритиковал проводимую властями ФРГ политику в газовой в сфере. По его мнению, подобные действия властей "сводят с ума" потребителей.
Своё мнение о принимаемых властями ФРГ мерах в газовой сфере экс-глава МИД Германии высказал 6 августа на своей странице в социальной сети Twitter. Политик подчеркнул, что подобная политика сводит потребителей газа с ума.
Габриэль пишет:
"Газовое партнерство с Катаром терпит неудачу, потому что Берлин планирует отказаться не только от угля и атомной энергетики, но и от газа, хотя у нас и не хватит возобновляемых источников энергии в долгосрочной перспективе. А потом мы приобретаем очень дорогой газ на спотовом рынке и сводим потребителей с ума".
В дальнейших планах Германии полностью отказаться от невозобновляемые источники энергии. К ним относиться и природный газ, и уголь с нефтью. В купе с секционными ограничениями по отношению к Российскому газу, это может привести к энергетическому кризису в ФРГ.
Ранее агентство Bloomberg в одной из своей статей указали на то, что у Германии, которая столкнётся с серьезной экономией газа, есть три месяца на спасение от кризиса предстоящей зимой.
Также в июле сообщалось, что Германия планировала заключить договор по энергоресурсом с Катаром. Однако переговоры зашли в тупик, из-за нежелания ФРГ заключать договор на длительны срок.
Опубликовано: Марчик Артём
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