Путин и Эрдоган договорились о расширении товарооборота до $100 млрд

Россия и Турция хотят расширить свое экономическое сотрудничество, об этом заявили президенты двух стран в совместном коммюнике по итогам встречи в Сочи.

Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заявили в пятницу в совместном заявлении после встречи в Сочи, что странам необходимо углубить сотрудничество в сферах транспорта, сельского хозяйства, финансов и строительства.

В ходе четырехчасовой встречи были приняты «очень важные решения» в сфере торговли. Например, для российских и турецких компаний будут облегчены условия сотрудничества. Обсуждалась турецкая АЭС «Аккую», которую строит российская государственная компания. Кроме того, обе стороны договорились, что Турция в будущем будет платить за российский газ в рублях.

По заявлению турецкого лидера, Россия и Турция намерены увеличить товарооборот до 100 миллиардов долларов в год. Турция также готова внедрить у себя российскую финансовую систему «Мир» для удобства в расчетах, в том числе российских туристов прибывающих на курортах страны.