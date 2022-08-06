Путин и Эрдоган договорились о расширении товарооборота до $100 млрд
Россия и Турция хотят расширить свое экономическое сотрудничество, об этом заявили президенты двух стран в совместном коммюнике по итогам встречи в Сочи.
Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заявили в пятницу в совместном заявлении после встречи в Сочи, что странам необходимо углубить сотрудничество в сферах транспорта, сельского хозяйства, финансов и строительства.
В ходе четырехчасовой встречи были приняты «очень важные решения» в сфере торговли. Например, для российских и турецких компаний будут облегчены условия сотрудничества. Обсуждалась турецкая АЭС «Аккую», которую строит российская государственная компания. Кроме того, обе стороны договорились, что Турция в будущем будет платить за российский газ в рублях.
По заявлению турецкого лидера, Россия и Турция намерены увеличить товарооборот до 100 миллиардов долларов в год. Турция также готова внедрить у себя российскую финансовую систему «Мир» для удобства в расчетах, в том числе российских туристов прибывающих на курортах страны.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Мельник возмущён нежеланием Германии проводить выставку разбитых танков РФ
В судебном споре Джонни Деппа и Эмбер Херд появились новые обстоятельства, которые могут все изменить
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске
Гитлер не был изобретателем автобана, который помог преодолеть безработицу в Германии
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива