Замглавы ВГА Новой Каховки Виталия Гура расстреляли из пистолета
ВГА Новой Каховки сообщила о совершении покушения на замглавы администрации Виталия Гура.
В субботу, 6 августа 2022 года, российского агентство РИА, ссылаясь на достоверный источник, пожелавший сохранить анонимность, сообщил о совершении покушения на заместителя главы военно-гражданской администрации новой Каховки Виталия Гура, которого неизвестный расстрелял из пистолета Макарова.
Информатор заявил, что в настоящее время Гура находится в крайне тяжёлом состоянии, местные медики и администрация города решают вопрос о госпитализации чиновника в учреждение здравоохранения Крыма.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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