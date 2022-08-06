Замглавы ВГА Новой Каховки Виталия Гура расстреляли из пистолета

ВГА Новой Каховки сообщила о совершении покушения на замглавы администрации Виталия Гура.

В субботу, 6 августа 2022 года, российского агентство РИА, ссылаясь на достоверный источник, пожелавший сохранить анонимность, сообщил о совершении покушения на заместителя главы военно-гражданской администрации новой Каховки Виталия Гура, которого неизвестный расстрелял из пистолета Макарова.

Информатор заявил, что в настоящее время Гура находится в крайне тяжёлом состоянии, местные медики и администрация города решают вопрос о госпитализации чиновника в учреждение здравоохранения Крыма.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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