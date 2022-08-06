Россия и Турция согласовали дорожную карту по экономике

Президент Турции Тайип Эрдоган подвел итоги визита в Россию заявив, что планирует увеличить взаимный товарооборот до ста миллиардов долларов. "Дорожная карта" по экономике уже согласована.

"В ходе нашей встречи с президентом России мы обменялись мнениями о развитии нашего дальнейшего экономического сотрудничества. Нами объявлена цель увеличить взаимный товарооборот до ста миллиардов долларов. Мы будем развивать сотрудничество в таких сферах, как энергетика, торговля, туризм и сельское хозяйство" - заявил Эрдоган.