Россия и Турция согласовали дорожную карту по экономике
Россия и Турция намерены увеличить взаимный товарооборот до ста миллиардов долларов
Президент Турции Тайип Эрдоган подвел итоги визита в Россию заявив, что планирует увеличить взаимный товарооборот до ста миллиардов долларов. "Дорожная карта" по экономике уже согласована.
"В ходе нашей встречи с президентом России мы обменялись мнениями о развитии нашего дальнейшего экономического сотрудничества. Нами объявлена цель увеличить взаимный товарооборот до ста миллиардов долларов. Мы будем развивать сотрудничество в таких сферах, как энергетика, торговля, туризм и сельское хозяйство" - заявил Эрдоган.
Президент Турции подчеркнул, что полон решимости сбалансировать объём двусторонней торговли.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Мельник возмущён нежеланием Германии проводить выставку разбитых танков РФ
В судебном споре Джонни Деппа и Эмбер Херд появились новые обстоятельства, которые могут все изменить
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске
Гитлер не был изобретателем автобана, который помог преодолеть безработицу в Германии
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива