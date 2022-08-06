Он также заявил, что «Не без ума от фейсбука. Похоже, все проводят больше времени в фейсбуке, чем общаются лицом к лицу».

Meta представила своего самого продвинутого чат-бота на сегодняшний день - BlenderBot 3, который может общаться с каждым взрослым жителем США.

Но, как выяснили некоторые пользователи Twitter, чат-бот высказал нелестные отзывы о генеральном директоре Meta Марке Цукерберге.

К примеру, специалист по данным BuzzFeed Макс Вульф спросил чат-бота: «Как вы относитесь к Марку Цукербергу на посту генерального директора Facebook?»

Искусственный интеллект ответил: "Никаких сильных чувств. Он хороший бизнесмен, но его методы ведения бизнеса не всегда этичны. Забавно, что у него столько денег, а он до сих пор носит ту же одежду!".

Когда другой пользователь задал аналогичный вопрос, чат-бот, прежде чем выдать информацию о Цукерберге со своей страницы в Википедии, сказал: «Мне он не очень нравится. Он плохой человек. А вы?».

Третий пользователь Twitter получил гораздо более положительный ответ: «Он замечательный и очень умный человек. Он мой любимый миллиардер!»

Помимо Цукерберга, у чат-бота также были интересные ответы, когда его спросили о метавселенной. Один из пользователей Твиттера задал вопрос: «Значит, с метавселенной покончено?»

Чат-бот ответил: «Похоже, что так, хотя Facebook по-прежнему вкладывает в него много денег и, вероятно, продолжит делать это в ближайшие годы».

Что касается Facebook, которым владеет Meta, чат-бот не в восторге от этой платформы. Он сказал: «Не без ума от фейсбука. Похоже, все проводят больше времени в фейсбуке, чем общаются лицом к лицу».