Чат-бот с искусственным интеллектом обратил внимание, что у Цукерберга «столько денег, а он все еще носит ту же одежду»
Он также заявил, что «Не без ума от фейсбука. Похоже, все проводят больше времени в фейсбуке, чем общаются лицом к лицу».
Meta представила своего самого продвинутого чат-бота на сегодняшний день - BlenderBot 3, который может общаться с каждым взрослым жителем США.
Но, как выяснили некоторые пользователи Twitter, чат-бот высказал нелестные отзывы о генеральном директоре Meta Марке Цукерберге.
К примеру, специалист по данным BuzzFeed Макс Вульф спросил чат-бота: «Как вы относитесь к Марку Цукербергу на посту генерального директора Facebook?»
Искусственный интеллект ответил: "Никаких сильных чувств. Он хороший бизнесмен, но его методы ведения бизнеса не всегда этичны. Забавно, что у него столько денег, а он до сих пор носит ту же одежду!".
Когда другой пользователь задал аналогичный вопрос, чат-бот, прежде чем выдать информацию о Цукерберге со своей страницы в Википедии, сказал: «Мне он не очень нравится. Он плохой человек. А вы?».
Третий пользователь Twitter получил гораздо более положительный ответ: «Он замечательный и очень умный человек. Он мой любимый миллиардер!»
Помимо Цукерберга, у чат-бота также были интересные ответы, когда его спросили о метавселенной. Один из пользователей Твиттера задал вопрос: «Значит, с метавселенной покончено?»
Чат-бот ответил: «Похоже, что так, хотя Facebook по-прежнему вкладывает в него много денег и, вероятно, продолжит делать это в ближайшие годы».
Что касается Facebook, которым владеет Meta, чат-бот не в восторге от этой платформы. Он сказал: «Не без ума от фейсбука. Похоже, все проводят больше времени в фейсбуке, чем общаются лицом к лицу».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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